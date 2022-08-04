Депутат-миллионер и пластический хирург: кто претендует на звание почетного гражданина в Челябинске

Александр Пухов, Виталий Рыльских и знак, на который они претендуют. Фото: ЧОКБ, "Единая Россия", администрация Челябинска

В Челябинске отобрали кандидатов на получение звания Почетного гражданина города в 2022 году. В опубликованном мэрией списке всего два человека: депутат и пластический хирург.

Первый претендент Александр Пухов работает в Челябинской областной клинической больнице, заведует там отделением реконструктивной и пластической хирургии. У него уже есть звание заслуженного врача России и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Среди иных заслуг кандидата в мэрии называют три патента на изобретения в сфере медицины, обучение новых поколений врачей и создание новых методик пластической хирургии. У Пухова также есть своя клиника, где делают различные виды пластических операций, вплоть до смены пола.

Второй претендент на звание Почетного гражданина — гендиректор компании ВИПР и депутат челябинской городской думы Виталий Рыльских. В гордуме он заседает уже более 15 лет.

— За счет собственных средств построил храм в честь равноапостольного Великого Князя Владимира, — говорится о депутате в утвержденной комиссией по отбору кандидатов характеристике.

Среди предыдущих наград претендента — ордена Преподобного Сергия Радонежского, Святого Равноапостольного князя Владимира и Преподобного Серафима Саровского (все третьей степени).

Виталий Рыльских — один из самых богатых депутатов городской думы. По итогам прошлого года его доходы оказались вторыми по величине среди всех членов челябинского парламента. За год Виталий Рыльский получил чуть менее 210 млн рублей. Депутат владеет несколькими участками земли, ездит на Rolls-Royce Phantom представительского класса и внедорожнике Toyota Land Cruiser.

Пожизненное звание Почетного гражданина в Челябинске присваивают накануне Дня города. Положение об этой мере поощрения говорит, что звание – высший знак признательности жителей Челябинска за заслуги, способствующие развитию города. Выдвигать кандидатов могут органы местного самоуправления, организации и просто общественные объединения. Затем список претендентов утверждает комиссия в мэрии, а окончательное решение о награждении принимает городская дума (в 2022 году дума пока этого не сделала).

Почетным гражданам вручают нагрудный знак, их имена помещают на специальный стенд в городской администрации и заносят в памятную книгу. К настоящему моменту почетное звание присвоили 65 челябинцам.

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