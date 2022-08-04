Пропавшего в Челябинской области 90-летнего пенсионера ищут с помощью беспилотников

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
В Челябинской области уже четвертый день ищут 90-летнего Самигулу Тухватуллина. Днем 1 августа пенсионер ушел из деревни Киржакуль в Сосновском районе в ближайший лес, чтобы собрать ягод. С тех пор его никто не видел.
Леса совместно прочесывают спасатели, полицейские, волонтеры и родные пропавшего.
Фото: Легион-СПАС
— Поиски в полночь были приостановлены, а сегодня утром возобновлены, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.
К работе присоединились операторы беспилотников и кинологи с собаками. Следы пропавшего надеются обнаружить с высоты или найти по запаху.
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