Пропавшего в Челябинской области 90-летнего пенсионера ищут с помощью беспилотников

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области уже четвертый день ищут 90-летнего Самигулу Тухватуллина. Днем 1 августа пенсионер ушел из деревни Киржакуль в Сосновском районе в ближайший лес, чтобы собрать ягод. С тех пор его никто не видел.

Леса совместно прочесывают спасатели, полицейские, волонтеры и родные пропавшего.

Фото: Легион-СПАС

— Поиски в полночь были приостановлены, а сегодня утром возобновлены, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

К работе присоединились операторы беспилотников и кинологи с собаками. Следы пропавшего надеются обнаружить с высоты или найти по запаху.

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