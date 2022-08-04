Осколок челябинского метеорита в форме сердца продают в Тюмени за 142 млн рублей

Камень выполнен в форме сердца. Фото: Avito.ru

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу кусок челябинского метеорита. По своей форме камень похож на сердце. Продавец из Тюмени просит за него 142 млн рублей.

— «Сердце Челябинского Метеорита» (орфография и пунктуация сохранены. — прим. ред.), — указал продавец в описании к объявлению.

Примечательно, что ранее это камень продавался на этом же сайте за 40 млн рублей. Судя по всему, продавец решил сделать наценку на свой товар. Причем цену увеличил на целых 102 млн рублей.

Напомним, ровно девять лет назад огромный болид весом в 13 тыс. тонн вошел в атмосферу и взорвался так, что волной вынесло стекла в домах нескольких городов. Самый большой осколок метеорита упал в озеро Чебаркуль — сегодня он хранится в музее. КП-Челябинск выяснила, что сейчас происходит с космическим гостем под стеклянным куполом.

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