Посетитель челябинского зоопарка кормил медведей запрещенным печеньем

Фото: пресс-служба Челябинского зоопарка
В Челябинске один из посетителей зоопарка решил покормить бурого медведя печеньем, несмотря на запрет на кормление животных. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.
— По зоопарку гуляет с виду приличная семья. Остановившись у вольера с бурым медведем, глава семейства достаёт из сумки спутницы еду и начинает закидывать её в вольер. И это ровно напротив таблички «Животных не кормить». На резкое замечание сотрудника, что так делать нельзя, «кормилец» смело парирует: «Мы всегда специально покупаем печенье и кормим животных, чтобы привлечь их внимание», — объяснили в пресс-службе.
Как отметили в зоопарке, посетителя с печеньем удалось отоговорить об идеи покормить медведя печеньем только пригрозив вызовом на место Росгвардии. Инцидент успел попасть на камеры видеонаблюдения.
Ранее в Челябинске произошла трагедия, связанная с животными. На территорию местного центра иппотерапии «Добрая лошадка» проникла стая собак и загрызла кроликов, которые находились в вольере.
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