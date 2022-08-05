В Челябинске маршрутчик зажал пассажира дверью из-за неоплаченного проезда и поехал дальше

За женщину вступились другие пассажиры. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске водитель маршрутного автобуса устроил скандал из-за неоплаченного проезда женщины. Он зажал ее дверью и продолжил поездку. Видео с инцидентом было опубликовано в паблике «ЧП и ДТП | Регион 74» во «ВКонтакте».

По словам автора видео, в маршрутку зашла женщина и оплатила за проезд всего 10 рублей, сказав, что проедет только одну остановку. Водитель ответил, что таких правил не существует и потребовал полную сумму – 28 рублей. Женщина отказалась, и в итоге двери на ее остановке не открыли. Она так проехала еще несколько улиц и попыталась выйти. Когда двери снова открылись, водитель зажал женщину ими и поехал дальше. Остальные пассажиры начали из-за этого возмущаться и внесли оплату. И только тогда водитель остановил маршрутку и выпустил женщину.

Конфликты между пассажирами и водителями случаются в Челябинске уже не в первый раз. Ранее 14-летнего подростка высадили из трамвая только за то, что у него не прошла оплата банковской картой. А в феврале водитель маршрутки отказался везти всех пассажиров из-за неоплаченного проезда школьницы. Этот инцидент тоже попал на видео.

В региональном Миндортрансе ранее напоминали, что в случаях некорректного поведения водителей следует писать письменную жалобу в адрес их ведомства. В ней должны быть указаны все подробности произошедшего, в том числе номер маршрута и время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.