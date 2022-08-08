Челябинцев осудят за мошенничество со спецтехникой на 12 миллионов рублей

Обещанную технику покупатели так и не получили Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двое челябинцев украли 12 миллионов рублей на «продаже» тракторов. Как рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области, суммарно псевдо-предприниматели похитили обманули на деньги более десятка бизнесов.

— Двое местных жителей, один из которых ранее судим, под видом предоставления специальной техники, используя реквизиты организаций — однодневок и подставные электронные счета, похитили денежные средства предприятий из Москвы и Московской области, Республик Коми и Татарстан, Алтайского края, Иркутской и Оренбургской областей, — уточнили в ведомстве.

Мужчины требовали 100-процентную предоплату за тракторы, после чего отправляли покупателям фиктивные договора о продаже. Однако свою технику обманутые бизнесмены так и не получали.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас оно переданов в Центральный районный суд Челябинска. Обвиняемым за обман покупателей грозит до 10 лет лишения свободы.

Схожая история, хоть и в меньших масштабах произошла в Магнитогорске. Там местный 19-летний житель купил в интернете двигатель для своего мотоцикла за 10 тысяч рублей, однако вместо своей покупки получил камень.

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