Уже больше 340 тыс. человек в Челябинской области заболели Covid-19

Коронавирусом сейчас болеют больше 2 тыс. человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 235 случаев коронавируса — на 5 больше, чем накануне. Среди новых заболевших 9 школьников.

Один пациент за сутки умер от ковидной пневмонии.

По данным регионального министерства здравоохранения к 8 августа от Covid-19 лечатся 2 050 южноуральца.

За все время с начала пандемии 340 075 случаев коронавируса официально подтвердили в Челябинской области.

Сделать прививку против Covid-19 жители региона могут в больницах и поликлиниках, в ТРК, на вокзале и даже в садовом товариществе. Мы составили список пунктов вакцинации с графиками их работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru