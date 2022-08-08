Уже больше 340 тыс. человек в Челябинской области заболели Covid-19

Коронавирусом сейчас болеют больше 2 тыс. человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 235 случаев коронавируса — на 5 больше, чем накануне. Среди новых заболевших 9 школьников.
Один пациент за сутки умер от ковидной пневмонии.
По данным регионального министерства здравоохранения к 8 августа от Covid-19 лечатся 2 050 южноуральца.
За все время с начала пандемии 340 075 случаев коронавируса официально подтвердили в Челябинской области.
Сделать прививку против Covid-19 жители региона могут в больницах и поликлиниках, в ТРК, на вокзале и даже в садовом товариществе. Мы составили список пунктов вакцинации с графиками их работы.
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