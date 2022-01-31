Где поставить прививку от коронавируса: пункты вакцинации в Челябинске и Челябинской области на февраль 2022

В феврале список пунктов вакцинации немного изменится Фото: Кирилл САДЫКОВ

Под конец января статистика заболеваемости коронавирусом в регионе выросла в пять раз. Если в начале недели было 600 случаев, то спустя неделю — больше трех тысяч. Чтобы иммунитет был напряжен и готов к встрече с вирусом, врачи советуют прививаться. Если вы еще не сделали этого или вам необходимо это повторить, ловите список пунктов вакцинации, где можно поставить прививку от коронавируса в Челябинске и Челябинской области.

Где поставить прививку от коронавируса в Челябинске?

— в своей поликлинике — по графику работы;

— в городской больнице № 2 (пр. Ленина, 82) — круглосуточно;

— в стационаре областной больницы № 3 (ул. Островского, 81) — круглосуточно;

— в медпункте на железнодорожном вокзале (ул. Привокзальная, 1) — круглосуточно;

— в «Мегаполисе» (Свердловский пр., 51а) — ежедневно с 10 до 20 часов;

— в ТК «КС» (ул. Черкасская, 15) — в субботу, 5 февраля, с 12 до 15.

Пункты вакцинации от коронавируса в Челябинской области

В Копейске доктора ставят прививки в приемном покое первой больницы (ул. пос. Советов, 6) с 20 до 8 часов.

В Магнитогорске вакцинация проходит с 31 января по 6 февраля 2022 в ТРК «Гостиный двор» и «Континент», в ТЦ «Лента», «Тройка» и «Казачий рынок» — с 12 до 18 часов. А также в приемном покое первой городской больницы.

Жителям Миасса прививки ставят в администрации города. С 31 января по 4 февраля врачи работают с 16:00 до 19:00, а в выходные — с 11:00 до 14:00. Дополнительные адреса: больница № 3 с 18 до 21 часа и медпункт на вокзале.

В Златоусте пункт вакцинации развернут в «Территории бизнеса»: в будни он будет открыт с 9 до 19, а в выходные с 10 до 17. А также на железнодорожном вокзале.

Прививать жителей Кыштыма в ТК «Радуга» будут только в 5 и 6 февраля с 10 до 14. А еще ежедневно в приемном покое городской больницы.

Чесменцам предлагают вакцинироваться от коронавируса в ТЦ «Магнит» 3 и 6 февраля с 10 до 14 часов и на Центральном рынке 4 февраля с 10 до 13.

В селе Долгодеревенское поставить прививку можно в доме культуры — с 31 января по 4 февраля с 16 до 18.

Жителям Сатки, Каслей, Катав-Ивановска, Уйского, Варны, Октябрьского, Увелки и Кусы предлагают поставить прививку от коронавируса в приемных покоях районных больниц. В Фершампенуазе пункт вакцинации находится в хирургическом отделении, а в Миасском — в стационаре (ул. Центральная, 21).

Кроме того, точки вакцинации развернули в районных больницах Агаповки, Нязепетровска, Кизильского и Аргаяша.

Жители Усть-Катава, Троицка и Бердяуша могут укрепить иммунитет в медпунктах на железнодорожных вокзалах.

Открыты пункты вакцинации и в приемных покоях городских больниц: в Карабаше, Верхнем Уфалее и Карталах. В Коркино поставить прививку предлагают в травмпункте первой больницы и приемном покое инфекционного отделения во второй. А жителей Чебаркуля приглашают в областную больницу.

Врачи не устают напоминать, что вакцинация — это не стопроцентная защита от вируса, но возможность перенести его с наименьшими осложнениями. И что даже после прививки необходимо носить маску, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. А еще в течение нескольких дней после укола лучше не перенапрягаться, не пить алкогольные напитки, не ходить в баню и не переохлаждаться — все это может еще сильнее ослабить иммунитет.

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