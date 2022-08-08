Валерий Гартунг попал в больницу, но скрывает заболевание: «Врачи – молодцы, делают все возможное»

Валерий Гартунг сообщил о болезни в социальных сетях. Фото: vk.com/gartung_vk

Валерий Гартунг сообщил о проблемах со здоровьем и извинился, что не отвечает на сообщения.

Челябинский депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» лежит в Центральной клинической больнице Управления делами Президента РФ. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальных сетях:

− Врачи – молодцы, делают все возможное. Уже иду на поправку, но работать не смогу еще минимум неделю. Выйду из больницы – напишу подробнее и все наверстаю!

Депутат отметил, это не коронавирус. Но причину проблем со здоровьем называть не стал.

Коронавирусом Валерий Гартунг переболел после вакцинации − в октябре 2020 года. Тогда он участвовал в испытаниях вакцины.

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