Валерий Гартунг попал в больницу, но скрывает заболевание: «Врачи – молодцы, делают все возможное»

Валерий Гартунг сообщил о болезни в социальных сетях. Фото: vk.com/gartung_vk
Валерий Гартунг сообщил о проблемах со здоровьем и извинился, что не отвечает на сообщения.
Челябинский депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» лежит в Центральной клинической больнице Управления делами Президента РФ. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальных сетях:
− Врачи – молодцы, делают все возможное. Уже иду на поправку, но работать не смогу еще минимум неделю. Выйду из больницы – напишу подробнее и все наверстаю!
Депутат отметил, это не коронавирус. Но причину проблем со здоровьем называть не стал.
Коронавирусом Валерий Гартунг переболел после вакцинации − в октябре 2020 года. Тогда он участвовал в испытаниях вакцины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чубайса выписали из итальянской больницы, он едет в Германию: Последние новости о жизни и здоровье «отца русской приватизации» (Анатолий Чубайс едет на реабилитацию в Германию).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.