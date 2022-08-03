На строительство метротрама Челябинску выделят 73 миллиарда рублей

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В федеральном Минстрое сообщили точные сроки выдачи денег Челябинску на стройку метротрама — это 2024, 2025 годы. Всего выделят 73 миллиарда рублей в виде инфраструктурного займа, передаёт телеграм-канал «Челябушка».

— Примерно на те же даты в своих медийных заявлениях ориентируются кураторы проекта и вообще за последние полгода будущий метротрам оброс самыми разными подробностями в мелочах, — добавляют авторы паблика.

Сначала мэрия утвердила проект планировки территории и стартовали изыскания, затем были озвучены данные по пассажиропотоку, а аудиторы обнародовали расчёт эффективности. Кстати, затраты, согласно их документу, будут даже ниже — 68 миллиардов рублей.

Кроме Челябинской области в тройке счастливчиков, по которым Минстрой распределит наиболее крупные суммы бюджетных кредитов, предназначенных на «стройки века», оказались Нижегородская область и Красноярский край — 96 миллиардов и 79 миллиардов, соответственно, причём у них на повестке тоже метро.