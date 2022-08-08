В Копейске сдали один из проблемных жилых недостроев

Здание строилось на деньги дольщиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Копейске завершили строительство проблемного 120-квартирного дома, который оставался недостроенным с 2019 года. Об этом рассказали в Telegram-канале Фонда развития территорий.

— Сегодня регфонд получил заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. В 11-этажном здании расположены 120 квартир. Общая жилая площадь дома 4,1 тыс. кв. метров, — говорится в сообщении фонда.

Дом на улице Фонвищина начали строить на деньги дольщиков еще в 2015 году. Уже через четыре года, в 2019-ом, затройщик был признан банкротом. Всего ключи получат около 70 пострадавших дольщиков.

Ранее в Челябинске завершились торги по продаже участка земли на территории бывшей военной части. Победитель аукциона потратил на него больше 18 млн рублей.

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