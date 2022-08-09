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Происшествия9 августа 2022 10:29

В Челябинской области перевернулась машина с двумя детьми

Оба пассажира чудом уцелели
Елена КОЛЧИНА
Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области в ДТП попала машина, в которой на пассажирских местах ехали два ребенка, 7 и 9 лет.

LADA Granta съехала с трассы и опрокинулась на дороге Мансурово-Халитово в Кунашакском районе. Свидетели аварии вызвали на место происшествия спасателей. Те нашли машину лежащей на боку в густой траве, и проверили, в каком состоянии водитель и пассажиры.

— Если не считать ссадины, дети не пострадали и в госпитализации не нуждаются, — рассказали в восьмом пожарно-спасательном отряде регионального ГУ МЧС.

Ранее в Челябинской области машина опрокинулась и врезалась в деревья. Пострадали три человека.

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