На курорте под Челябинском установили надводные качели

Фото: Алена Вериго и Андрей Пестов / «СHEL.TRAVEL» / ВКонтакте

В Челябинской области на озере Увильды установили надводные качели. Информация об этом появилась в социальных сетях.

— Качели расположены прямо в воде у берега. На рассвете и закате могут получиться особенно чудесные снимки, — пишут в сообществе «СHEL.TRAVEL» в ВКонтакте.

Сами качели установили в кемпинге «Поляна», что расположен у села Губернское в Аргаяшском районе.

Кстати, не так давно озеро Увильды попало в список мест, которые нужно посетить в Челябинской области от Ростуризма.

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