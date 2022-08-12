В Челябинскую область пришло временное похолодание

Жара вернется только на выходных Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области ожидается временное похолодание. Согласно прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, температура воздуха в некоторых районах региона упадет до +23 градусов.

— С 12 по 14 августа в Челябинской области ождается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха в регионе будет разниться от +23 до +28 градусов, — указано в прогнозе.

Особенно холодная погода ожидается 14 августа в горных районах Челябинской области — там температура может упасть до +19 градусов. В самом Челябинске особенной жары не предвидится — столбики термометра не будет превышать +25 градусов.

Спастись от жары на выходных можно отправившись путешествовать по Южному Уралу. Например, на озеро Увильды, где установили надводные качели.

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