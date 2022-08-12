До чего доводит жара: в Челябинской области четверо подростков украли бассейн

Подростки истомились на жаре и решили похитить бассейн Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области четверо школьников пошли на преступление во время экстремальной жары. Юные жители Еманжелинска заметили в одном из дворов каркасный бассейн, и он им нестерпимо понравился.

47-летняя хозяйка установила бассейн, чтобы спасаться от зноя. Но стоило ей отлучиться со двора, как бассейн загадочным образом исчез. Женщина обратилась в полицию.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, полицейские быстро нашли пропажу и четверых похитителей. Бассейн вернули законной владелице. Подростки еще не достигли возраста уголовное ответственности, так что с ними просто провели воспитательную беседу.

Хозяйка так обрадовалась возвращению бассейна, что не стала держать зла на воришек. Она предложила подросткам приходить в ее двор и купаться вволю, а сотрудникам полиции написала благодарственное письмо.

Напомним, жителям Челябинской области на выходных обещают небольшое похолодание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru