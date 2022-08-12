Огненная дорога: на трассе М-5 в Челябинской область опять сгорела фура

Грузовик тушили две пожарные машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области на трассе М-5 загорелась фура. Это случилось вечером 11 августа недалеко от стелы «Европа-Азия» между Златоустом и Миассом.

Грузовик вспыхнул прямо на ходу. Водитель успел остановиться и выскочить из автомобиля.

— Выезжали две автоцистерны. Погибших и пострадавших нет, — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Пожар потушили, но от фуры мало что осталось. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что пламя полностью охватило кабину автомобиля.

Добавим, за последнее время это не первый случай серьезного пожара на трассе М-5. Три дня назад в Ашинском районе на ходу вспыхнул грузовик. А до того фура загорелась в районе Нижнего Атляна. Происшествие парализовало движение на дороге на несколько часов.

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