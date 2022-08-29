Арестовали имущество на 15 млн: бывшего вице-мэра Магнитогорска будут судить за взятки

Валерий Измалков. Фото: Народный контроль/vk.com

В Челябинской области передали в суд уголовно дело бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова. Его обвиняют в получении взяток.

По версии следствия, вице-мэр незаконно получал деньги в 2015 и 2016 годах. Тогда бизнесмен заплатил ему 1,5 млн рублей. Взамен Валерий Измалков помог предпринимателю оформить аренду на земельные участки, расположенные на территории Магнитогорска.

— Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела, — рассказала в региональном СУ Следственного комитета.

До решения суда следователи арестовали имущество экс-чиновника стоимостью 15 млн рублей.

Напомним, Валерия Измалкова задержали в начале минувшей зимы. Пока длилось расследование, бывший замглавы Магнитогорска находился в СИЗО.

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