Полиция и прокуратура проверят закупку на ремонт «Белого дома» в Кыштыме за полмиллиарда рублей

"Белый дом" хотят отремонтировать с 90-х годов. Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Антимонопольная служба Челябинской области приостановила работы по ремонту исторического здания в Кыштыме «Белый дом» и ансамбля усадьбы заводовладельцев Демидовых. Причина — в нарушениях условий аукциона на 526 млн рублей. Об этом рассказала замруководителя УФАС по Челябинской области Влада Ливончик.

Речь идет об аукционе по корректировке проекта и работах по реставрации и приспособлению к современному использованию путем проведения капремонта. Победителя выбрали 30 мая, с ООО «Строительная инжиниринговая компания «Синко» был заключен контракт. Но в УФАС пожаловалась компания ООО «НПА-Профиль-ПУ».

— При проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, должен быть соблюден ряд требований. Должно быть наличие проектной документации, утвержденной Госэкспертизой и заказчиком. И только после этого подрядчик вправе приступить к работе, — говорит Влада Ливончик.

Но УФАС установило, что заказчик (Отдел капстроительства Кыштыма) не получил положительное заключение на проект. Более того — на дату проведения аукциона вообще было получено отрицательное заключение. В нем указано, что результаты инженерных изысканий и проектная документация не соответствуют техническим регламентам. Например, физические объемы работы в смете не соответствуют объемам и решениям в проекте. Смета признана недостоверной, говорит Влада Ливончик.

То есть по факту, внести изменения в проект (что требуется от подрядчика) нельзя без положительного заключения госэкспертизы. Помимо этого в закупку включили и корректировку проекта, и реставрацию «Белого дома», что невозможно.

— Материалы по данной закупке направлены в прокуратуру региона и ГУ МВД по Челябинской области, а также информация направлена в правительство Челябинской области, — сообщила Влада Ливончик.

Добавим, что аукцион на разработку самого проекта отыграли еще в 2020 году. Не так давно в Кыштыме презентовали новый экскурсионный маршрут по заводу Демидовых. Журналистам рассказали, что усадьбу хотят привести в порядок еще с 90-х. По проекту отремонтировать хотят главный дом, северный и южный флигели, а также благоустроить территорию вокруг.

Демидовы — известные российские предприниматели, которые основали оружейные и горнодобывающие предприятия в Туле и на Урале. Одна из усадеб Демидовых располагалась в Кыштыме, сегодня она является памятником федерального значения и известна в народе как «Белый дом».

А в 2019 году кинокомпания Федора Бондарчука Art Pictures Vision снимала художественное кино про промышленников Демидовых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.