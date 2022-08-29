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Происшествия29 августа 2022 14:31

В Челябинской области потушили пожар, подобравшийся к жилым домам

Огонь вспыхнул на юге региона
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Иван МАКЕЕВ

На юге Челябинской области пожар подобрался к жилым домам. Инцидент произошел в Карталинском районе рядом с поселком Геологов. Об этом сообщает местная газета «Карталинская новь».

По данным издания, огонь распространялся вдоль линии со стороны железнодорожного переезда. Причиной возгорания могла стать жаркая погода и битое стекло, которое в больших количествах лежало рядом. Жители поселка вооружались лопатами, чтобы сделать ров и предотвратить распространение огня.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что пожар в настоящий момент локализован и ликвидирован. Угрозы жилым домам от огня не было.

В Карталинском районе в прошлом году из-за лесного пожара пострадали два населенных пункта – Джабык и Запасное. По оценкам МЧС общая площадь, пройденная огнем, составила более 14 тыс. га. Джабыку досталось больше всего. Там сгорели 63 дома, в Запасном - 15.

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