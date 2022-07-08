Огневой шторм, выжженные улицы и выплаты: год спустя вспоминаем, как горел и восстанавливался юг Челябинской области

Сгоревшие в Джабыке дома отстроили за 3-4 месяца Фото: Кирилл САДЫКОВ

Окраины поселка Джабык Карталинского района застроены новенькими домами, похожими друг на друга. Так целые улицы были восстановлены после страшных лесных пожаров, бушевавших здесь ровно года назад.

От огня пострадали более 70 домов в Джабыке и соседнем Запасном — люди потеряли последнее, оказавшись на улице буквально в чем были. Но большую часть домов удалось отстоять силами пожарных, волонтеров и самих жителей. Год спустя вспоминаем, как горел и восстанавливался Джабык.

Первые сообщения о крупных лесных пожарах появились 8 июля. Очаги возгорания были в трех районах — Нагайбакском, Карталинском и Увельском. Вечером того же дня эвакуировали детей из летнего оздоровительного лагеря, находящегося в 10 км от села Париж.

От некоторых домов остались только печи Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Огонь «выкашивал» целые улицы Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

На следующий день, 9 июля, несмотря на усилия пожарных, начали гореть Джабык и Запасное, Париж удалось отбить. Огневой шторм — так впоследствии охарактеризуют в МЧС разгул стихии. Ветер достигал 25 м/с, огонь «перепрыгивал» с одного дома на другой. В качестве причины назвали сухие грозы. Но не исключается и человеческий фактор — по факту лесных пожаров орган дознания МЧС возбудил три уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере). Что говорили сами жители.

В Джабыке развернули штаб, где можно было подать заявление на выплаты и получить набор продуктов или одежду Фото: Кирилл САДЫКОВ

Людей начали эвакуировать, но некоторые оставались на свой страх и риск, чтобы спасти свои дома. В ход пускали даже лейки и тряпки, не говоря уже о технике.

— Мы уже вещи сгрузили, но решили остаться. Если бы мы уехали, у нас бы дом сгорел! Я после операции хожу на костылях. Один костыль бросила и бегала, — рассказала жительница Джабыка Екатерина Ильинична. — Стояла наша пожарка, наливала воду в лейки, и мы бегом носили. Была вода накачена, чтобы огороды поливать, мы ее вылили. Свет-то отключили, мы потом, правда, договорились, чтоб ненадолго дали электричество на нашей улице. По четыре ведра качали и выключали, потому что воды не было в скважинах. Две ночи дежурили. Лавочки вынесли и сидели на улице.

Екатерина Ильинична тушила огонь на костылях Фото: Кирилл САДЫКОВ

—Ведрами, вениками березовыми тушили, с тряпками ходили. Если бы огонь перешел через трассу, у нас бы все сгорело. Мы ходили, поливали водой там, — рассказала молодая девушка Арина Лунева. — Очень страшно было. Там, где улица Мира — все черное было.

— Свой-то дом отбил, а чужие дома… У меня трактор свой, перепахивал землю. На руках ожоги, — рассказал Данил.

Жители радовались, обнаружив домашних питомцев целыми и невредимыми Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такой героизм опасен, говорят спасатели. Увы, не обошлось без погибших — это 78-летний житель улицы Окружной, он остался в надежде спасти свой дом. Также известно, что пострадали 18 человек.

По оценкам МЧС общая площадь, пройденная огнем, составила более 14 тыс. га. Джабыку досталось больше всего. Там сгорели 63 дома, в Запасном 15. Последствия ЧП напоминали кадры из постапокалиптического фильма. На борьбу с огнем было прошено более 500 человек, спецтехника, авиация, в том числе вертолеты МИ-8, самолеты БЕ-200 и Ил-76.

На подъезде к Джабыку выгорел полностью Фото: Кирилл САДЫКОВ

10 июля в пострадавший Джабык прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона лично встретился с жителями. Было решено назначить единовременную выплату погорельцам на неотложные нужды и поскорее начать строить новые дома, прежде всего дня тех, кто потерял единственное жилье. Крайний срок — до 1 октября. Те, кто не хотел больше оставаться там, могли выбрать денежную компенсацию.

— Если жилье было меньше 60 кв м, будут строить дома не менее 60 метров — некоторые улучшат жилищные условия, — заявил тогда губернатор.

В ночь на 11 июля пошел долгожданный дождь, который помог спасателям. Однако борьба с огнем еще продолжалась. В этот день журналисты КП-Челябинск приехали в Джабык, чтобы вместе с пострадавшими жителями оценить последствия разгула стихии.

Спустя месяц, 6 августа, проследить за ходом восстановления поселка прилетал президент России Владимир Путин. И хотя он увидел Джабык только с вертолета, в одночасье были решены наболевшие проблемы: строительство новой дороги, возведение ФОКа и даже появление дополнительных пожарных частей. После мы снова съездили в Джабык, чтобы посмотреть, как его восстанавливают.

Площадь новых домов — не менее 60 метров Фото: Кирилл САДЫКОВ

КАКУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ ЖИТЕЛИ?

В самые первые дни после пожара выплату в 10 тыс. рублей получили 1 717 жителей поселков Джабык и Запасное. По 50 и 100 тыс. рублей на приобретение предметов первой необходимости выплатили тем, кто частично или полностью утратил в пожаре имущество — это 38 и 147 человек соответственно. Супруге погибшего выплачено полмиллиона рублей. Семьям с детьми помогли подготовиться к учебному году — по 1500 рублей на каждого школьника и студента до 18 лет (всего 32 ребенка), организовали целевую выплату 50 тыс. рублей на семью для приобретения оргтехники (19 семей).

Для погорельцев возведено 25 капитальных домов в рекордно сжатые сроки — 1,5-2 месяца. Все постройки капитальные: цельный фундамент, стены из шлакоблока и утеплителя, четырехскатные крыши. Внутренняя отделка по выбору жителей. Все дома благоустроены — вода, газ, электричество, отопление и горячая вода.

Собственники 42 домов, пожелавшие купить готовое жилье взамен утраченного, а также два человека, решившие восстанавливать дома самостоятельно, получили выплаты.

При возведении новых домов советовались с жителями Фото: Кирилл САДЫКОВ

Глядя на то, что было сделано, можно сказать, что эта история закончилась хорошо. Важно не допустить повторения подобных ЧП. Самым главным итогом стало строительство двух пожарных частей: в селе Еленинка, что в 7 км от Джабыка, и в поселке Гранитный соседнего Кизильского района. Штат каждый из них рассчитан на 11 человек: один начальник, пять пожарных и столько же водителей. Дополнительно противопожарная служба области усилена новыми автоцистернами на сумму порядка 100 млн рублей за счет областного бюджета.

От огня гнулось даже железо Фото: Кирилл САДЫКОВ

Предстоит восстановить лес. Осенью прошлого года в рамках Всероссийской осенней акции «Сохраним лес» на площади 10 га было высажено 66 тыс. хвойных деревьев. В текущем году проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 38 га, высажено 251 тыс. штук молодого соснового леса.

В ночь с 10 на 11 июля прошел небольшой дождь, который помог спасателям Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кроме того, с тех пор были внесены изменения в закон, которые упрощают работу пожарных. В частности, граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

— На прошлогодних пожарах на юге нашей области вопрос эвакуации населения показал проблему: изначально люди отказывались эвакуироваться, бросать свое имущество. Сотрудники МЧС, администрация поселений, казаки, оказывающие нам помощь — все вели убедительные беседы с людьми о необходимости эвакуации в безопасную зону, — вспоминает и. о. начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Константин Гандау.

В этом году перед началом пожароопасного сезона в Брединском районе прошли масштабные тактико-специальные учения по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Были задействованы 119 человек и 35 единиц техники.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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