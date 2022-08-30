В Челябинске банкротится одна из старейших охранных компаний

Заявление подано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области банкротится одна из старейших и крупных частных охранных предприятий «Горспецхран» (она же «Варяг»). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

— ООО Частная охранная организация «Горспецхран» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) и введении процедуры банкротства-наблюдение, — указано в документации.

Заседание пройдет 11 октября 2022 года. Судя по документам, сумма, которую должна компания, составляет больше 152 млн рублей.

Ранее в Челябинской области подешевели овощи, стройматериалы и туристические поездки. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате, где изучают ценники в магазинах крупных торговых сетей.

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