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Общество30 августа 2022 1:48

День знаний в Челябинской области пройдет в 30-градусную жару

Погода, при этом, будет достаточно облачной
Андрей МОСКВИЧЕВ
В некоторых районах температура будет выше +35 градусов

В некоторых районах температура будет выше +35 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

День знаний в Челябинской области в этом году будет жарким. По прогнозу синоптиков, 1 сентября температура на улице будет достигать +32 градусов.

— 1 сентября в Челябинской области температура будет держаться в районе от +27 до +32 градусов. На юге области возможно повышение и до +35, — объяснили в региональном гидрометцентре.

Несмотря на это, начало осени даст о себе знать. Высокие температуры будут сопровождаться облачной погодой, кратковременными дождями и даже грозами.

Ранее на юге Челябинской области в Карталинском районе произошел пожар. Огонь, вызванный жаркой погодой, практически подобрался к жилым домам поселка Геологов.

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