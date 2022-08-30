В этом году в Челябинске два претендента на звания Почетного гражданина города: Александр Пухов и Виталий Рыльских Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во вторник, 30 августа, состоится очередное заседание Челябинской гордумы. На нем планировалось рассмотреть вопрос о присвоении звания Почетного гражданина города.

Сегодня утром в Челябинской городской думе сообщили журналисту КП-Челябинск, что несколько вопросов действительно сняли с повестки по техническим причинам, так как они требуют доработки. Но какие конкретно, пока не известно. Предполагается, что в этом списке вопрос о присвоении звания почетного гражданина Челябинска.

Напомним, в этом году в Челябинске два претендента на знак отличия: гендиректор компании ВИПР и депутат челябинской городской думы Виталий Рыльских и пластический хирург Александр Пухов.

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