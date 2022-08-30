Жители Челябинской области обратились к губернатору из-за дикого медвежонка

Фото: Ильдар Нафиков / ВКонтакте

Жители Магнитогорска просят губернатора Алексея Текслера защитить от истребления медвежонка, который напугал людей на озере Банное. Об этом сообщает издание hornews.com.

— На курортах озера Банное появился медвежонок-подросток, напуганный и любопытный. Мамы нет, похоже, ее убили браконьеры и теперь мишке грозит та же участь, — цитирует издание автора поста в группе «А.Л. Текслер помоги».

Сами челябинцы предлагают или передать медвежонка в зоопарк, или увезти его подальше от отдыхающих в лес. Окончательное решение же будет за властями Башкортостана — озеро Банное находится на территории республики.

Кстати, эти же варианты рассматриваются и министерством экологии Челябинской области. Южноуральские эксперты готовы оказать помощь башкирским коллегам, если это понадобится.

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