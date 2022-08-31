Перелет в Ханты-Мансийск обойдется в 4 074 рублей Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В региональном Миндортрансе уточнили список субсидированных рейсов из Челябинска. Напомним, на днях Росавиация публиковала обновленный список авиамаршрутов, который отличался от заявленного ранее.

— Приказом Росавиации возобновлен маршрут Челябинск — Ханты-Мансийск, полеты будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр». Также исключены маршруты из Челябинска в Воронеж и Ростов-на-Дону в связи с временным ограничением полетов, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области.

Полетная программа в Ханты-Мансийск рассчитана с 9 сентября по 28 октября. Согласно официальному сайту «ЮТэйр», самые дешевые билеты стоят 4 074 рублей. Вылеты будут два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Итого, в списке субсидируемых — 22 маршрута:

Из Челябинска: в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Иркутск, Казань, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Сургут, Ханты-Мансийск.

Из Магнитогорска: в Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Самара, Сочи, Сургут.

Нет в списке и рейсов в Пермь, на которые продавали билеты по цене поезда. На сайте авиакомпании тоже нет пролаж.

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