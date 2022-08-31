В бизнес-центре в Магнитогорске нашли разлитую ртуть

Кто-то из сотрудников или посетителей бизнес-центра, вероятно, разбил градусник Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Магнитогорске спасателей вызвали в многоэтажное здание бизнес-центра из-за разлива ртути.

Ртуть заметила в унитазе уборщица, которая наводила порядок в общем туалете. Выбрасывать содержащие ртуть предметы или выливать сам металл в канализацию запрещено. Ртутные пары опасны для человека. Но в бизнес-центре обошлось без тяжелых последствий.

— Объем обнаруженных шариков жидкого металла был небольшим и примерно соответствовал количеству ртути, содержащейся в бытовом градуснике, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

На этаже перекрыли водопровод, воду со ртутью вычерпали, ртуть из нее собрали, чтобы безопасно утилизировать. А в туалете устроили проветривание и дополнительную уборку.

Ранее в Челябинской области нашли ртуть в скважине с питьевой водой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru