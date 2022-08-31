В Магнитогорске к поимке нападавшей на людей обезьяны подключили полицейских

Животное успело покусать несколько человек. Фото: Елизавета Клищенко

Полицейские Магнитогорска подключились к поискам обезьяны, которая на улицах города нападает на прохожих. Она уже успела покусать нескольких человек. В ГУ МВД по Челябинской области просят сообщать о местонахождении животного в полицию.

— Не предпринимайте попыток поймать животное самостоятельно. Если вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию, — сообщили в полицейском главке.

Откуда появился примат — неизвестно. В последний раз горожане видели его на улице Ленинградской. Очевидцы даже успели заснять животное на видео.

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