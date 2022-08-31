В Магнитогорске поймали бродячую обезьяну, которая покусала несколько человек

Животное устроило большой переполох в Магнитогорске. Фото: Елизавета Клищенко

В Магнитогорске завершились поиски обезьяны, которая нападала на улице на прохожих. Примата по кличке Цезарь поймали в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Бдительные жители Ленинского района увидели Цезаря и сообщили полицейским. Прибывший наряд патрульно-постовой службы связался с хозяином, который быстро подъехал, позвал Цезаря и тот к нему сразу спустился, — рассказали в полицейском главке.

Напомним, обезьяну заметили на улицах города днем 31 августа. Животное успело покусать нескольких человек. Очевидцы даже успели заснять одно из нападений примата на видео.

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