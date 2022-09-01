В Челябинске пчелы два дня кусали детсадовцев прежде, чем воспитатели вызвали спасателей

Фото: УБЖ Челябинска

Детский сад №234 в Челябинске атаковали пчелы. Насекомые устроили улей в деревянном паровозике на площадке для игр. Два дня они кусали воспитанников. После этого воспитатели убедились, что количество пострадавших детей все растет, и решили вызвать на помощь спасателей.

Как рассказали в городском управлении безопасности, спасатели нашли улей под дощатым полом игровой конструкции. Пчел убили с помощью аэрозоля от насекомых. Улей убрали, а оставшееся место натерли уксусом, чтобы насекомые не вернулись.

Похожий случай произошел в детсаду №355, но там воспитатели не стали ждать и обратились в службу спасения после третьего подряд укушенного ребенка.

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