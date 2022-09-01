В Челябинске пожар в лесополосе переполошил жителей Паркового

Дым привлек внимание школьников Фото: Кирилл САДЫКОВ

В челябинском микрорайоне Парковый днем 1 сентября вспыхнул пожар. Очевидцы увидели издалека дым на улице Бейвеля возле леса и прибежали к месту возгорания.

До приезда сотрудников МЧС жители Паркового пытались остановить распространение огня, убирая лежащие неподалеку легковоспламеняемые предметы. Рядом с местом пожара находились образовательные центры №2 и №5, поэтому дым также привлек школьников, у которых сегодня была линейка. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС быстро потушили возгорание.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— В лесополосе горели покрышки. Возгорание ликвидировано, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Накануне в селе Варна из-за природного пожара пострадали два жилых дома. При этом один из них сгорел дотла. Без жилья остались 13 человек. Губернатор Алексей Текслер пообещал оказать поддержку погорельцам.

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