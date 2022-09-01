СК возобновил дело застройщика, которого осудили после звонка дольшиков Путину

Застройщика приговорили к 2 годам колонии-поселении
Фото: Анастасия Осипова
СК возобновил расследование уголовного дела в отношении владельца челябинской строительной компании «Речелстрой» Андрея Пязока и его топ-менеджера Сергея Вегельмана. Ранее бизнесмена осудили после того, как одна из обманутых дольщиц рассказала о преступлении Владимиру Путину.
— Уважаемые дольщики, получено уведомление о возобновлении предварительного следствия по нашему уголовному делу, — пишут пользователи группы «Инициативная группа Чурилово Лейк Сити» в ВКонтакте.
И Пязока, и Вегельмана приговорили к 2 и 1,5 годам колонии-поселения соответственно. Однако приговор так и не вступил в силу. Напомним, что «Речелстрой» занимались долевым строительством домов в Чурилово, но дольщики так и не смогли въехать в свои дома.
Ранее администрация Челябинска объявила аукцион на поиск подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по направлению тхэквондо.
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