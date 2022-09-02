Учеба началась, а на уроки не добраться: в Челябинске не успели построить тротуар к новой школе в «Академе»

Вместо тротуара к школе ведет полоса препятствий Фото: Ольга ЩАПИНА

Челябинские школьники к началу учебного года не получили безопасную дорогу к Образовательному центру №7. Тротуар на Университетской Набережной все еще находится в стадии строительства, хотя в мэрии города заявляли, что он должен появиться к 1 сентября.

Новую школу в микрорайоне «Академ Riverside» открыли в начале года. Само здание построили, а вот дорогу к нему — нет. Ученикам, чтобы прийти на уроки, нужно шагать либо по газону, превращающемуся в грязь после дождя, либо по обочине дороги рядом с движущимися машинами.

В конце июля в городской администрации подсчитали деньги, сэкономленные во время аукционов на выполнение различных работ. Оказалось, что в казне осталось 92 млн рублей. Эти деньги решили потратить на ремонт проблемных участков дорог и строительство тротуаров к новой школе. Мэр Наталья Котова поручила сделать тротуар к 1 сентября, чтобы не создавать затруднений школьникам.

В начале августа контракт на строительство тротуара по Университетской Набережной выиграл Хачик Бадалян. Подрядчику выделили 4,2 млн рублей на восстановление 2,3 тыс. квадратных метров пешеходной дорожки от улицы Наркома Малышева до улицы Чичерина и от Чичерина до Академика Макеева.

Несмотря на поручение мэра, к 1 сентября на ближайшем к школе участке тротуар так и не появился. Вместо него – голая земля, щебень, частично установленный бордюрный камень.

— Ни разу не видела, чтоб здесь работали. Только вчера зашевелились, вот засыпали и тишина, — рассказала читательница КП-Челябинск.

По документам, впрочем, у подрядчика еще есть почти три неделю на работу. Контракт обязывает привести в порядок тротуар и восстановить соседствующий с ним газон до 20 сентября.

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