Автомобилисты не могут въехать в Челябинск из-за перегородившего дорогу поезда

Фото: читатель КП

Челябинские автомобилисты вечером 5 сентября пожаловались на проблемы с движением возле станции Мисяш в Чебаркульском районе. Из-за встававшего на железнодорожном переезде поезда образовался затор.

— Еду в Челябинск на важную встречу, а на железнодорожном переезде встал грузовой поезд. Движение для автомобилей закрыто. Наблюдаю такую картину около 40 минут, — рассказал читатель КП.

На похожую проблему жалуются жители Новосинеглазово. Уже несколько лет, как образуются пробки на железнодорожном переезде в сторону Челябинска. В августе 2019 года губернатор Алексей Текслер обещал решить проблему и построить развязку, которая разгрузит дорогу.

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