В ДТП с грузовиком под Челябинском пострадали двое человек

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области в жестком ДТП пострадали два человека. Как уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД, мужчина с своей подругой на легковушке «ВАЗ-2110» столкнулись с фурой.

— Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения, госпитализированы. Проводится проверка, — уточнили в ведомстве.

По данным ГИБДД, фура DAF ехала попутно легковушке спереди. За рулем большегруза оказался 36-летний мужчина. В ходе происшествия, он не пострадал.

Ранее челябинские автомобилисты пожаловались на проблемы с въездом в город возле станции Мисяш в Чебаркульском районе. Из-за встававшего на железнодорожном переезде поезда образовался затор.

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