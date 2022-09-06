В Челябинске автобус столкнулся с маршруткой

Фото: стоп-кадр с видео

В Челябинске произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса. Как уточнили в городском ГИБДД, автомобили столкнулись при повороте на пересечении Братьев Кашириных и Академика Королева.

— На пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королева произошло столкновение автобуса Лиаз и маршрутного такси. По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

На видео можно заметить, что автомобили достаточно резко столкнулись друг с другом — в результате удара у маршрутки отлетело колесо.

Ранее в Челябинской области в жестком ДТП пострадали два человека. Как уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД, мужчина с своей подругой на легковушке «ВАЗ-2110» столкнулись с фурой.

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