Светофор не помог: девочка-подросток попала под колеса на пешеходном переходе в Челябинской области

Фото: ОМВД по Миассу

В Миассе в ДТП пострадал 15-летняя девочка. Авария произошла на улице Пушкина днем 5 сентября.

Как рассказали в ОМВД по Миассу, школьница пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбила повернувшая на перекрестке Mazda. За рулем сидел 27-летний мужчина.

Девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Напомним, в тот же день под Челябинском пьяный иностранец устроил ДТП, в котором пострадали девочка и женщина.

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