В Миассе на площади, где снесли памятник Ленину, поставили камень в память о храме

Один памятник увезли, другой установили. Фото: администрация Миасса, Челябинская митрополия

В Миассе на месте первого городского храма установили памятный знак. Мемориал появился на площади Труда, которая раньше называлась Церковной.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской митрополии, Храм святых апостолов Петра и Павла был открыт в Миассе с 1815 года. При нем работала первая церковноприходская школа, прихожане могли пользоваться библиотекой духовной литературы. Рядом с церковным зданием хоронили священнослужителей и почетных горожан. Здание храма взорвали в 1936 году в богоборческих целях.

Фото: Челябинская митрополия

— Теперь на месте, где возвышался храм, решено было установить камень, чтобы он напоминал об утраченной святыне. В августе 2022 года администрация Миасса выделила для этого земельный участок, и памятный камень был установлен, — сообщили в митрополии.

Примечательно, до прошлого года на площади Труда, где теперь стоит памятный камень, находился памятник Ленину. Скульптура стала разрушаться, ее демонтировали и увезли на осмотр, но обратно не вернут: слишком сильно она пострадала.

Вид от нового мемориала на пустующий постамент, где раньше была скульптура. Фото: Челябинская митрополия

— Возможность восстановления скульптуры В. И. Ленина технически невозможна и экономически нецелесообразна, — заявили в администрации Миасса.

Скульптуру Ленина в полный рост решили заменить бюстом, обновленная версия памятника появилась в проекте благоустройства, который одобрили горожане. Если проект удастся реализовать, памятник Ленину и памятник храму будут находиться совсем рядом друг с другом.

Квадрат 1 – памятный камень, 2 – предполагаемое место нового бюста ленина. Фото плана% Челябинская митрополия

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