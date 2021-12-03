В Миассе с площади убрали памятник Ленину

Фото: администрация Миасса

На площади Труда в Миассе демонтировали памятник Ленину. Скульптуру сняли с постамента при помощи автокрана, погрузили на грузовик и увезли.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Миасса, памятник доставили на рабочую площадку, чтобы провести экспертизу. По итогам проверки решат, стоит провести капремонт скульптуры или заменить ее на новую. Специалисты уже подтвердили, что памятник сильно пострадал от атмосферных явлений. Материал, из которого сделана скульптура, расслоился изнутри, а металлическая арматура внутри изваяния проржавела.

— В процессе демонтажа зафиксировано обрушение других частей памятника, которые могли представлять угрозу жизни и здоровью жителей города без своевременного демонтажа, — рассказали в городской администрации.

Напомним, в начале сентября у установленного без малого сто лет назад памятника Ленину отвалилось лицо. Местные коммунисты заподозрили вандализм и забили тревогу. В полиции начали проверку. Но оказалось, что памятник стал разрушаться не по вине хулиганов, а от старости. До демонтажа скульптурного Ильича завернули в белую пленку.

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