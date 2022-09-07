Проклятая остановка: челябинцы на час застряли на северо-западе из-за схода нового трамвая с рельсов

Пассажиры эвакуировались из трамвая. Фото: Интерсвязь

В Челябинске утром 7 сентября сошел с рельсов трамвай. Авария случилась возле остановки «Обувная фабрика» на пересечении проспекта Победы с улицей Чайковского. Происшествие сняла камера наружного наблюдения.

В утренний час пик в вагоне было много пассажиров, но, по предварительным данным, никто не пострадал. Люди очень быстро покинули застрявший трамвай и отправились на соседние улицы — пересаживаться на альтернативные виды транспорта.

— Простояла 40 минут, так и не дождалась трамвая, уехала на такси. Замерзла, опознала на работу, — рассказала читательница КП Галина.

А вот трамвайное движение с северо-запада в сторону центра города оказалось заблокировано более, чем на час. Трамвай сошел с рельсов в 8:38, а смог поехать дальше после аварийных работ только в 9:45.

С рельсов сошел один из самых новых трамвайных вагонов, один из тех, что лишь недавно поступили в Челябинск. Причем, авария с новым трамваем у обувной фабрики происходит уже второй раз за три дня. В понедельник такой же вагон сошел с рельсов на том же самом месте. На записи камеры наблюдения видно, что водители трамваев уже ожидают подвоха от опасного участка и проезжают его на небольшой скорости. Но таких мер предосторожности явно оказалось недостаточно.

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