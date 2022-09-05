Сход нового трамвая с рельсов в Челябинске попал на видео

Фото: ЧелГЭТ

В Челябинске утром 5 сентября сошел с рельсов новый трамвай. Это случилось в районе Обувной фабрики на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского.

Инцидент сняла камера наружного наблюдения. Видно, что вагон потерял контакт с рельсами на небольшой скорости, он не перевернулся, а только покачнулся.

По предварительным данным, при происшествии никто не пострадал, но авария более чем на час заблокировала трамвайное движение на северо-западе. Освободить рельсы после аварийных работ удалось только к 10:00.

Очевидцы сообщают, что в аварию попал один из самых новых челябинских трамваев, только недавно прибывший в город.

Напомним, одновременно трамвай сошел с рельсов возле железнодорожного вокзала в Челябинске.

Новые трамваи не впервые проходят суровое испытание не очень новыми городскими рельсами. Год назад в Челябинске случилась авария с вагоном, который проработал к тому моменту всего три дня.

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