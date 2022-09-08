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Происшествия8 сентября 2022 5:09

На северо-западе Челябинска в третий раз за неделю трамвай сошел с рельсов

Движение остановилось на час
Елена КОЛЧИНА
Кольцо на Ворошилова по соседству с местом аварии: образовалась пробка из трамваев. Фото: Интерсвязь

Кольцо на Ворошилова по соседству с местом аварии: образовалась пробка из трамваев. Фото: Интерсвязь

В Челябинске утром 8 сентября сошел с рельсов трамвай. Как сообщают очевидцы, это произошло на проспекте Победы, недалеко от пересечения с улицей Молдавской. По предварительным данным, люди не пострадали. Однако трамвайное движение оказалось парализовано в утренний час пик.

Примечательно, что это уже третья подобная авария на северо-западе с начала недели. Предыдущие две также произошли утром, почти на одном и том же месте — возле обувной фабрики. На рельсах там не удержались новейшие челябинские трамваи, лишь недавно доставленные в город.

В соцсетях горожане требуют пустить по проспекту Победы альтернативный общественный транспорт, потому что на трамвае слишком часто вовремя не удается доехать на работу. Многие винят в авариях изношенные рельсы.

— Интересная тенденция, ежедневный сход трамваев. Они сами отказываются по таким путям ездить, — замечает один из комментаторов.

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