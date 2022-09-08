В минздраве рассказали о состоянии мужчины, устроившего стрельбу в парикмахерской, и его жертвы

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Устроивший стрельбу в парикмахерской челябинец и его бывшая супруга, в которую он выстрелил, доставлены в больницу. Об этом сообщили КП-Челябинск в министерстве здравоохранения Челябинской области.

— В настоящий момент пациенты находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — уточнили в пресс-службе министерства.

Напомним, на улице Сталеваров 8 сентября мужчина вбежал в помещение парикмахерской и выстрелил в голову женщине, а потом пытался покончить с собой.

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