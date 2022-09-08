Сейчас парикмахерская закрыта
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Днем в четверг, 8 сентября, мужчина ворвался в парикмахерскую на улице Сталеваров и выстрели в голову бывшей жене (по другой информации, она была его любовницей). Затем он попытался покончить с собой.
Информация о состоянии женщины расходится: одни говорят, что она умерла, другие – что она в больнице. Получить комментарий полиции не удалось.
Как передает в места событий корреспондент КП-Челябинск, в помещении салона бегает женщина, разговаривает по телефону. Комментарии давать боится.
Вот что рассказывают жители:
— В половине 11го где-то все было. Он зашел, ничего не было слышно. Потом уже полицейские приехали.
— Да любовник к парикмахерше пришел, шмальнул. Она вроде умерла, а его скорая забрала.
Даже соседний К&Б закрылся из-за наплыва журналистов
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
В соседнем магазине «Красное&Белое» сотрудники закрыли дверь и выключили свет, от комментариев отказываются. Им уже запретили комментировать произошедшее
— До обеда все было. Ни хлопка, ни шума слышно не было, — ответила продавец.
Похожий инцидент произошел в Челябинске почти год назад. В июне 2021 года мужчина пришел в хостел, где работала администратором его бывшая супруга, и набросился на нее с ножом. Жуткая расправа попала на видео. Мужчина работал в правоохранительный органах и был уволен после инцидента. Меньше месяца спустя он покончил с собой в СИЗО.
ОБНОВЛЕНО
Мы собрали подробную информацию об инциденте и бывших супругах.
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