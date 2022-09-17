Юрист из Челябинска разработал наггетсы из свиного мяса

Основа рецепта — свиной фарш Фото: Олег ЗОЛОТО

31-летний юрист Алексей Боровиков из Челябинска приготовил необычное блюдо вместе с детьми центра «Орленок». Как рассказал мужчина изданию hornews.com, у него антинаггетсы из свиного мяса.

— Если ты не боишься экспериментировать и готов к поиску новых вкусов, если ты готов работать над созданием того, от чего вздрогнут вкусовые рецепторы всех твоих друзей, то тебе на нашу орлятскую кухню. Мы бросили вызов любителям традиционной курицы в панировке, — цитирует Боровикова издание.

Кроме свиного фарша, в рецепт входят шампиьоны, смесь перцев, хмели-сунели, яйца, чеснок, а также соль и мука для панировки. Это одно из целого ряда блюд, которому автор «Уроков инклюзивного общения» обучил детей.

Ранее в Челябинске прошло соревнование между школьниками. Дети на чемпионате строили достопримечательности города в Minecraft.

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