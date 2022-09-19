В Челябинсакой области молодая мама перевела мошенникам почти 750 тысяч рублей

Часть денег мошенники попросили переводом, а часть — переслать через банкомат Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Миассе 31-летняя молодая мама обратилась в полицию из-за мошенников. Незнакомые, представившись сотрудниками банка, выманили у девушки около 750 тысяч рублей.

— Ей позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудником банка, и сообщила, что от ее имени поступила заявка на снятие 350 тысяч рублей. Молодая мама пояснила, что никаких переводов не осуществляет и деньги не снимает. После этого звонок переключили на сотрудника финансового отдела. Мужчина пояснил собеседнице, что мошенники пытаются похитить деньги с ее счета, — рассказали в МВД региона.

Чтобы предотвратить «кражу» девушку сначала попросили перевести 285 тысяч рублей через приложение на специальный счет, а затем еще 350 тысяч уже через банкомат. Правда, мошенникам и этого показалось мало и они убедили девушку взять еще и кредит на 100 тысяч рублей, чтобы его не взяли другие «мошенники».

Теперь в истории будут разбираться полициейские. Местное ОМВД возбудило уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Челябинске мошенников смогла обмануть бабушка вместе со своей семьей. Одна из фирм предложила пожилой женщине вдридорога поменять фурнитуру на окнах. Правда, заплатила мошенникам купюрами из банка приколов.

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