Провели День здоровья: на Таганае школьники забросали мусором место для костра

Отдыхающие оставили пластик и объедки. Фото: Таганай News

На Таганае место для костра превратили в мусорку. Такую картину обнаружили сотрудники нацпарка близ Большой каменной реки после визита школьников, которые проводили там День здоровья.

— Возможно, рассказывая своим подопечным о том, как его сохранить, педагоги не упомянули, что здоровье зависит и от чистоты вокруг, — заявили в пресс-службе нацпарка.

Колбаса может заинтересовать животных и птиц, но она им не полезна. Фото: Таганай News

Сотрудники особо охраняемой территории напоминают, что кострища — не урна. А выброшенный мусор привлекает диких животных, ведь они могут съесть пластик. Также не стоит подкармливать обителей леса колбасой и сосисками, которые часто берут в поход туристы.

Как объяснял ранее ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян, животные привыкают к «гостинцам», ведь достаточно подойти к нужному месту. Крупные хищники, в частности медведи, могут учуять лакомства за несколько десятком километров и напасть на туристов.

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