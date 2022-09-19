«Фаберже не яйцами прославился»: выставка известного ювелира в Челябинске пройдет без самых узнаваемых творений

К сожалению известные яйца Фаберже не привезут в Челябинск. Фото: Артем КИЛЬКИН

Этой осенью в историческом музее Южного Урала пройдет выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX−XXI веков». Запонки, кольца, подвески, ожерелья и медальоны. Будет честными, ждали мы не этого, а возможности увидеть знаменитые яйца Фаберже.

О том, что южноуральцы смогут увидеть инкрустированные драгоценными камнями яйца, рассказала во время своего приезда Елена Гагарина. Дочь Юрия Гагарина приезжала в Челябинск в июне этого года, чтобы обсудить подробности организации выставки.

А за месяц до выставки стало известно, что яиц то и не будет.

− Выставка называется «Ювелирные украшения». Там даже нет в названии яиц Фаберже. Они и не планировались. Фаберже не яйцами прославился, а украшениями в первую очередь. Яйца – это только маленькая часть его деятельности. Просто привыкли, что Фаберже – синоним пасхальных яиц. Но тут не то, − объяснили в пресс-службе музея.

Во время разговора нас несколько раз отослали к анонсу выставки. Там и правда нет ни слова о яйцах Фаберже. Но в музее уверяют, украшения еще разнообразнее и интереснее.

− 400 предметов. И они все уникальные. Будут две части: Фаберже и соратники и современная часть. Ключевым будет клад, найденный в Москве в 90-е годы. Там предметы производства Фаберже. Один из предметов – сотуар. Это ожерелье, которое носили на спине, − рассказали в музее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru