В Челябинской области суд признал банкротом крупного дорожного подрядчика «Уралавтодор»

Фирма задолжала десяти кредиторам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО «Уралавтодор». Фирма, которая является крупным в регионе дорожным подрядчиком, не смогла выполнить долговые обязательства перед десятью кредиторами.

— По итогам судебного заседания принята резолютивная часть решения о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества «УралАвтодор». В отношении должника открыто конкурсное производство на шесть месяцев, — сообщили в пресс-службе Арбитражного суда области.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении директора АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина по статье «Кража в особо крупном размере». По данным следствия, мужчина похитил полуприцеп-рефрижератор с трассы М-5.

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