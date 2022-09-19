В Челябинской области суд признал банкротом крупного дорожного подрядчика «Уралавтодор»

Фирма задолжала десяти кредиторам
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО «Уралавтодор». Фирма, которая является крупным в регионе дорожным подрядчиком, не смогла выполнить долговые обязательства перед десятью кредиторами.
— По итогам судебного заседания принята резолютивная часть решения о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества «УралАвтодор». В отношении должника открыто конкурсное производство на шесть месяцев, — сообщили в пресс-службе Арбитражного суда области.
Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении директора АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина по статье «Кража в особо крупном размере». По данным следствия, мужчина похитил полуприцеп-рефрижератор с трассы М-5.
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