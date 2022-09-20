Жители Челябинской области, пострадавшие от радиации, получат специальную выплату

Фото: архив ПО «Маяк»

В Челябинской области подготовили специальные выплаты, пострадавшим от радиации жителям в связи с 65-летием со дня аварии на ПО «Маяк». Об этом рассказали в региональном министерстве социальных отношений.

— По случаю 65-летия аварии на ПО «Маяк» губернатором принято решение о выделении из областного бюджета 14 млн рублей. Эти средства пойдут на проведение выплаты единовременной соцпомощи гражданам, — объяснили в минсоце.

В частности, выплаты получат граждане, которые пострадали от радиационного воздействия вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Ранее чебаркульские полицейские передали в суд уголовное дело в отношении 30-летней сотрудницы почты, которая украла доплаты ко Дню пожилого человека.

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