Сплошные ямы: в поселке ЧВВАКУШ к ноябрю починят две разбитые дороги

Фото: администрация Челябинска

В челябинском поселке ЧВВАКУШ начали дорожный ремонт. Обновить собираются асфальт на двух проблемных участках. Это отрезок улицы Бурденюка между КПП и домом №44Б по улице 2-й Ирбитской, а также отрезок улицы Героя России Молодова от дома №1 до пересечения с улицей 11-й городок.

Как сообщили в мэрии Челябинска, ремонт планирует провести до 30 октября. На проезжей части уложат асфальт, вдоль дороги заменят бордюры, обустроят тротуары. Кроме того, нанесут разметку, установят дорожные знаки и разместят «лежачих полицейских». Дорожным ремонтом занимается ООО «СтройМигСити».

Напомним, две разбитые дороги в ЧВВАКУШе передали в собственность администрации Челябинска в начале этого года. Ранее они принадлежали Министерству обороны. Жители поселка многие годы жаловались на отсутствие фонарей и бесконечные ямы. В 2021 году горожане даже собрали деньги и своими руками заделали выбоины на дорогах.

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